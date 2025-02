« La p’tite phrase » - De l’importance de la transparence

« Je crois que c’est le moment d’en informer la population. »

La révélation d’un projet de parc solaire à St-Brais en a étonné plus d’un en fin de semaine dernière. Dans « La p’tite phrase » (mardi, 8h20 sur RFJ), Cyprien Lovis commente cette information, et plus particulièrement la façon dont elle est arrivée dans l’espace public, se basant sur un propos tenu sur RFJ par celui qui a mis au jour l’existence de ce projet situé dans un enclos en légère pente exposée sud entre le village de St-Brais et la gare de Lajoux, le député du Centre François Monin.