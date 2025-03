La Bible de Moutier-Grandval se dévoile

Réservation obligatoire

Pour préserver ce trésor, la visite se fera par petits groupes et sur réservation. Le musée adaptera ses horaires pour l’occasion, avec des ouvertures en soirée et les week-ends.​ Pour des raisons de conservation et de confort de visite, la découverte de la Bible de Moutier-Grandval se fera par petits groupes durant un temps limité. La réservation d'un billet d'entrée est donc obligatoire.

« Avec cette exposition, nous voulons offrir aux visiteurs un moment hors du temps », a détaillé la directrice du MJAH, Nathalie Fleury. Les horaires d'ouverture du musée ont été adaptés pour l'occasion, avec des plages horaires élargies, notamment en soirée et durant les week-ends. ​ Les autorités jurassiennes et les organisateurs espèrent attirer un large public, tant local qu'international, pour célébrer le retour de ce joyau en terres jurassiennes. /gtr-tna-mlm