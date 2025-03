Christine Salvadé : « Ça va bien au-delà de l’exploit de faire venir un vieux livre à Delémont »

Intéresser la jeunesse

La bible fait son retour dans le Jura après 1981 : aujourd’hui, « c’est différent. La cérémonie avait eu lieu à St-Marcel, il y avait encore un côté religieux qu’il y a moins maintenant. On était aussi quelques années après l’entrée en souveraineté du canton du Jura donc il y avait un côté très identitaire à cette venue », selon Christine Salvadé. « Le défi va être d’intéresser la jeune génération. Ceux qui se souviennent de 1981 vont revenir et ont ça dans la tête et l’identité jurassienne va fonctionner encore aujourd’hui. Mais pour les jeunes, c’est vraiment important qu’ils comprennent le message qu’elle a à donner et ça va bien au-delà de l’exploit de faire venir un vieux livre à Delémont », conclut-elle. /mmi