La Bible de Moutier-Grandval enfin accessible au public

C’est un événement exceptionnel pour les amateurs d’histoire et de patrimoine : la Bible de Moutier-Grandval, un trésor médiéval d’une rare richesse, est actuellement exposée au Musée jurassien d’art et d’histoire de Delémont (MJAH). Ce manuscrit du IXᵉ siècle, considéré comme l’un des plus beaux exemples d’enluminure carolingienne, est accessible au public jusqu’au 8 juin. Dès son ouverture samedi, l’exposition a attiré de nombreux visiteurs, témoignant de l’intérêt que suscite ce chef-d’œuvre du patrimoine.





Un chef-d'œuvre du patrimoine médiéval

Rédigée en latin sur du parchemin, la Bible de Moutier-Grandval est un ouvrage impressionnant par sa taille et sa finesse artistique. Composée de près de 900 pages, elle présente de nombreuses illustrations et des enluminures qui témoignent du savoir-faire des moines copistes de l’époque carolingienne. Elle aurait été réalisée vers 850 dans le scriptorium de l’abbaye de Saint-Martin de Tours, avant d’être transférée à l’abbaye de Moutier-Grandval, d’où elle tire son nom. Conservée depuis le XIXᵉ siècle à la British Library de Londres, la Bible revient pour la première fois en Suisse depuis son exposition à Delémont en 1981, offrant aux visiteurs une occasion unique de l’admirer dans sa région d’origine.





Une exposition inédite : « Sur les traces d’un chef-d’œuvre »

La présentation de la Bible de Moutier-Grandval au MJAH s’accompagne d’une exposition temporaire intitulée « Sur les traces d’un chef-d’œuvre », qui permet de replacer ce manuscrit dans son contexte historique et artistique. Les visiteurs y découvrent les techniques utilisées par les moines copistes du haut Moyen Âge, les conditions de conservation d’un tel trésor, ainsi que l’histoire fascinante de ce livre sacré, qui a traversé les siècles et les frontières. Laurence Marti, commissaire de l’exposition aux côtés d’Angéline Rais, explique avoir voulu plonger les visiteurs dans l’épopée de ce manuscrit exceptionnel, tout en leur fournissant des clés pour comprendre son importance. À travers l’exposition, le public peut observer d’autres manuscrits contemporains de la Bible de Moutier-Grandval, mais aussi une sélection d’objets qui permettent d’appréhender le contexte de création de la Bible. Parmi ces pièces, des outils servant à fabriquer les pigments des enluminures offrent un aperçu des techniques de l’époque. Autre élément, une paire de petites sandales conservées au MJAH, qui « sont peut-être arrivées en même temps que la Bible à Delémont », explique Laurence Marti.