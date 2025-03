Une nouvelle étape pour le projet Cité-jardin

Une nouvelle étape qui s’annonce pour le projet Cité-jardin. Jeudi soir, le Conseil de ville de Porrentruy devra se prononcer sur la modification de l’aménagement local de l’ancien site BKW. Après une première votation en février sur les conditions négociées avec l’investisseur, le législatif devra se pencher sur le foncier. Le Conseil municipal propose d’unifier tout le secteur en zone Centre B, ce qui correspond à un milieu bâti compact. « On souhaite un peu plus densifier la parcelle », indique Julien Parietti. Le conseiller municipal en charge de l’urbanisme précise qu’il est souhaitable de densifier à proximité de la vieille ville et de ses commodités, plutôt qu’en périphérie.

Si le Conseil de ville donne son accord, le peuple devra aussi se prononcer sur ce sujet lors d’une votation le 18 mai. D’autres étapes devront encore être franchies par le projet Cité-jardin qui prévoit la création de maisonnettes, d’appartements, de bureaux et d’un parking sous-terrain. Par la suite, ce sera la route d’accès à ce complexe qui sera réaménagée et donc soumise à l’approbation du législatif. « La rue du Creugenat est sur la planification financière depuis plusieurs années », précise le conseiller municipal. Le dernier écueil à la réalisation du projet sera le permis de construire, qui définira exactement les contours du projet Cité-jardin. /ncp