Pas touche aux lanternes de Porrentruy

Les lanternes en fer forgé vont encore éclairer les nuits bruntrutaines. Jeudi soir au Conseil de ville, le groupe PLR a défendu sa motion « Pour que le Conseil municipal mette tout en œuvre pour sauvegarder les lampes et lampadaires de la vieille ville de Porrentruy ». L’exécutif souhaitait transformer le texte en postulat, ce que la conseillère de ville Sandra Nobs (PLR) a radicalement refusé. La conseillère municipale Chantal Gerber (PS) a prétexté que ce dossier complexe méritait d’être examiné en profondeur. Depuis 2017, quelques lampes imitant le faux vieux sont testées en face de l’Hôtel de ville. Elles ne donnent pas satisfaction, mais le début de la réalisation du projet « Cœur de ville » a remis en lumière cette problématique.

Un comité de pilotage composé de la représentante du Conseil municipal, d’un bureau spécialisé en éclairage public, de l’Office de la culture, d’un électricien et des collaborateurs de la Municipalité planche sur différentes variantes. Un modèle plus moderne semble recueillir les faveurs de ce groupe. Il s’agit de faire baisser les frais d’exploitation et de maintenance. Les 263 pièces, qui éclairent les rues du centre ancien, ne sont pas toutes semblables. Certaines sont dans un mauvais état. Et des doutes subsistent quant aux possibilités d’y adapter des ampoules LED, moins gourmandes en énergie.





Le choix du cœur

Sandra Nobs n’a pas lâché ses lanternes en fer forgé. Des luminaires installés dans les années 80 à la suite d’un concours remporté par un ferronnier de la place. Pour l’élue du PLR, c’est une « signature visuelle », une ambiance propre à Porrentruy qui ne pourrait pas être imitée par des lampes modernes. Les autres groupes ont appuyé le propos de la conseillère de ville. Après une courte pause pour s’assurer du maintien du texte sous forme de motion, l’enseignante a, avec émotion, défendu sa position : « Les lampes, c’est notre ville ». Dans un dernier élan du cœur, elle a appelé ses collègues de l’hémicycle à la suivre dans cette motion. Elle a été entendue, puisque seuls huit conseillers de ville du groupe PS-Les Verts ont rejeté le texte.





Moins de chance pour le parking de l’Esplanade

Un autre texte a aussi suscité beaucoup de prises de paroles. L’écologiste Baptiste Laville a défendu sa motion « Parking d’Esplanade centre : à chacun ses responsabilités ». Si toutes les personnes présentes reconnaissent que le sous-sol, ainsi que les escalators, sont glissants lorsqu’il pleut, les propos du texte ont été jugés trop extrêmes. Il a été refusé par 19 voix, contre 12. Le conseiller de ville demandait au Conseil municipal « de faire usage de l’ensemble des moyens politiques et juridiques à disposition », faisant ainsi craindre aux autorités municipales de devoir mener en justice le propriétaire du site. Depuis le dépôt de cette motion, l’exécutif a repris contact avec les protagonistes pour arriver à une solution.





Le changement de zone pour la Cité-jardin sans problème

Le Conseil de ville a accepté à l’unanimité la proposition de l’exécutif quant aux modifications de l’aménagement local de l’ancien site BKW. Le peuple devra aussi se prononcer le 18 mai sur ce dossier. Une autre motion a aussi passé la rampe sans difficulté. Le texte du groupe PS-Les Verts demande au Conseil municipal de mener les démarches pour obtenir le label « Commune en santé ». /ncp