St-Germain et son « squelette baladeur »

« Un squelette baladeur ou les aventures des reliques de St-Germain de Moutier-Grandval ». Voilà l’intitulé d’une conférence donnée il y a quelques jours par Jean-Claude Rebetez, conservateur des Archives de l’ancien Évêché de Bâle. Et c’est peu dire que l’existence de St-Germain (seul saint jurassien pour la vie duquel on dispose d’une source historique fiable) a été mouvementée, tout comme la « vie » de ses ossements. Premier abbé de Moutier-Grandval au VIIe siècle, Germain est considéré comme un saint dès son martyr, soit son assassinat par des soldats du Duc d’Alsace Adalric, dit Éticho après un différend quant à l’autonomie de l’abbaye. Son corps et celui de son compagnon Randoald qui l’accompagnait, dévêtus, sont récupérés par leurs confrères et ramenés à l’abbaye. Commence alors une « vie après la mort » bien peu paisible pour les ossements de St-Germain et St-Randoald, déplacés au gré des événements historiques. /comm-tbe