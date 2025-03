Deux dépassements de crédits en lien avec le projet de protection contre les crues à Val Terbi

Le projet de mesures de protection contre les crues et de revitalisation de la Scheulte et du Biel de Val va coûter plus cher que prévu à la commune de Val Terbi. Le Conseil général a accepté deux dépassements de crédits mardi soir lors de sa première séance de l’année à Vicques. Une enveloppe de 224'500 francs relative au projet Scheulte-Recolaine et une seconde de 178'500 francs concernant les canalisations et l’éclairage public du pont de Recolaine ont passé la rampe.

Les autorités communales ont informé que le décompte final du projet a été accepté en janvier dernier par les offices fédéral et cantonal de l’environnement. Les coûts totaux atteignent 8,7 millions de francs, dont plus de 5,8 millions de francs de subventions. Ce projet, qualifié d’envergure et de grande complexité, a engendré des dépenses supplémentaires au niveau communal. Plusieurs facteurs sont évoqués dans le rapport. L’absence de coordination initiale entre le projet du Service jurassien des infrastructures pour le remplacement du pont de Recolaine et le Syndicat communal des eaux pour le remplacement des conduites, l’inflation, la pandémie de Covid-19 qui a entrainé des retards de chantier et une forte augmentation des coûts des matériaux et des transports, ainsi que des négociations difficiles avec les riverains qui ont contraint à l’acquisition et à l’aménagement de terrain ont provoqué des plus-values. Les subventions ont aussi été inférieures aux attentes.

Le Conseil communal estime toutefois que les dépassements restent limités au regard de l’ampleur du projet. /emu