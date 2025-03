La réorganisation de la police avalisée à Moutier

Le concept de sécurité qui verra le jour à Moutier après le transfert de la ville dans le Jura au 1er janvier prochain reçoit l’approbation du Conseil de ville. Le législatif prévôtois a accepté ce lundi soir à une majorité évidente et sans avis contraires la création de deux postes supplémentaires au sein de la police administrative. L’effectif va ainsi passer de deux à quatre postes équivalents plein-temps (EPT). Les compétences de la police administrative de Moutier seront renforcées, notamment pour accentuer la présence d’agents dans le terrain ou encore pour pouvoir reprendre la surveillance du stationnement qui est assumée actuellement par une société privée, ce qui ne sera plus possible dans le Jura pour ce dernier point. Le concept est complété par un contrat de ressources qui sera passé avec la police cantonale jurassienne, à hauteur de 3,8 EPT contre 4 aujourd’hui sous le régime bernois. L’ensemble du dispositif coûtera environ 20'000 francs de moins par an à la commune de Moutier. Le concept a généré quelques doutes de la part du Parti socialiste autonome (PSA), notamment sur la pertinence de passer à quatre postes et pas à seulement trois, sur l’opportunité de confier à la nouvelle police administrative les tâches de la police des constructions ou encore sur le fait que l’augmentation des effectifs ne serve pas avant tout à la surveillance du parcage. Le PSA a toutefois été rassuré par les réponses du conseiller municipal en charge du dossier, Clément Piquerez, et a voté, in fine, en faveur de la création des deux nouveaux postes.