Les « petites mains » de l’exposition sur la Bible de Moutier-Grandval

Les employés du Musée jurassien d’art et d’histoire, à Delémont, sont aux petits soins pour les visiteurs qui viennent découvrir la Bible de Moutier-Grandval. L’ouvrage du IXe siècle – qui appartient à la British Library, à Londres - est de retour dans le Jura jusqu’au 8 juin prochain pour une exposition exceptionnelle. L’événement qui a démarré le 8 mars dernier rencontre d’ores et déjà un beau succès. Le Musée jurassien d’art et d’histoire a mis les petits plats dans les grands pour accueillir le célèbre ouvrage. Une quinzaine de personnes supplémentaires ont ainsi été engagées pour encadrer l’exposition. François Comte est allé à la rencontre d’une partie du personnel de l’institution. Tous ont conscience de vivre un événement extraordinaire. Valérie Rais, responsable de l’accueil, estime que le « musée a pris une tout autre forme depuis le début de l’exposition » et parle d’une « expérience hors norme ». Félicie Cortat, médiatrice culturelle, note qu’une certaine émulation s’est créée autour de l’exposition et souligne que la Bible de Moutier-Grandval intéresse également les enfants. Kevin Bourgeois, civiliste engagé au musée, estime « avoir beaucoup de chance » de participer à un tel événement, Loïse Rieben - qui est une étudiante engagée par l’institution - relève, quant à elle, que le public est « assez compréhensif en général » par rapport aux conditions imposées par l’exposition puisque chaque visiteur ne peut voir le précieux ouvrage que durant maximum 5 minutes. Enfin, l’agent de sécurité qui surveille la Bible de Moutier-Grandval, Ali Yildirim, estime que c’est « un grand honneur » pour lui d’être le gardien de l’ouvrage durant son passage dans le Jura. /fco