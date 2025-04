Des mesures suffisantes sur le chemin de l’école à Delémont

Les mesures prises par la ville de Delémont pour assurer la sécurité des enfants entre la crèche et les écoles sont suffisantes. Le Conseil communal l’indique dans le rapport de réalisation d’une motion interpartis qui sera traitée lundi soir par le Conseil de ville. Le texte adopté en mai dernier demandait à l’exécutif de mettre rapidement en place des mesures d’accompagnement pour les enfants scolarisés en 3P qui doivent désormais faire le trajet à pied seuls.

L’organisation des trajets entre la Maison de l’enfance et les écoles a été modifiée en début d’année passée. La société qui se chargeait du transport des enfants a résilié son mandat et la ville n’a pas trouvé de remplaçant. Désormais, seuls les enfants de 1 et 2P sont accompagnés sur le chemin de l’école par le personnel de la Maison de l’enfance, et plus ceux de 3P.





Un radar qui porte ses fruits

Le Conseil communal rappelle dans son rapport que le canton n’a pas reconnu la nécessité d’organiser des transports scolaires à Delémont. Il indique toutefois que la Municipalité n’est pas restée les bras croisés depuis l’adoption de la motion. Un radar « sympa » a notamment été installé de manière permanente à la Route de la Mandchourie, dans la descente du pont de la RDU. La vitesse des usagers de la route a été réduite, selon l’exécutif. Enfin, si la taille des groupes le permettait, les élèves de 3P ont pu, durant les premières semaines qui ont suivi la rentrée d’août, se joindre aux plus jeunes. Ce dispositif sera renouvelé dans la mesure du possible.

Le Conseil communal ajoute que les craintes émises pour la sécurité des enfants de 3P avant le début de l’année scolaire 2024-2025 ne se sont pas vérifiées et ont pu être gérées. Aucun problème majeur n’a été constaté et des solutions individuelles ont pu être trouvées avec les rares parents qui sont intervenus auprès de la Maison de l’enfance.

Le Conseil communal précise que la dotation en personnel de la Maison de l’enfance ne permet pas d’accompagner les trajets des élèves de 3e année. /alr