La Perche II à Porrentruy bientôt disponible

Le dernier terrain municipal

Le projet prévoit d’étendre les zones d’habitation au sud-est de Porrentruy au détriment de terrains agricoles. Les autorités bruntrutaines expliquent cette décision par « la volonté de diversifier l’habitat en ville de Porrentruy ». Elles n’excluent pas de « proposer d’autres parcelles de densification à l’intérieur du tissu urbain. Les zones de l’Oiselier I et de la Perche I sont pratiquement toutes acquises. Il y a encore une demande et on espère que les places de la Perche II partiront assez vite », souligne Chantal Gerber. « Au niveau des terrains communaux, l’offre diminue donc les prix vont certainement être un peu plus élevés que pour les précédents quartiers », précise la Bruntrutaine. Le Conseil municipal espère une rentrée financière de plus de 8,9 millions de francs qui « permettrait de remplir les caisses ».

Les travaux de viabilisation sont planifiés pour novembre et la mise à disposition des terrains pour début 2027. En raison du crédit supérieur aux compétences financières du Conseil de ville, la validation finale du projet sera soumise au peuple au travers d’une votation populaire. /cra