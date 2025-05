Déficit accentué pour le budget 2025 de Delémont

Delémont tient son budget 2025. Le Conseil de ville a accepté ce lundi soir par 26 voix contre 13 et 1 abstention une nouvelle version du document après le refus par le peuple en février d’une première mouture qui prévoyait une hausse des impôts. Le législatif a toutefois opéré plusieurs changements par rapport à la nouvelle teneur du budget 2025 proposé par le Conseil communal. Le déficit passe ainsi de 227'350 francs à 466'851 francs. Deux dispositions, en particulier, ont cristallisé les discussions. Le premier point - celui d’une réduction des subventions aux associations et institutions culturelles et sportives - a été en bonne partie repoussé par la majorité de gauche du Conseil de ville. La mesure prévoyait une baisse de 5% pour les grandes structures et de 10% pour les petites pour une économie de 52'000 francs au total. Toutes les subventions ont été maintenues, sauf pour Delémont’BD qui devra se passer de 8'000 francs, pour la Fondation Ferdinand Hodler qui disposera de 700 francs et pour le Swiss Labyrinthe dont la contribution est rabotée de 300 francs. La seconde disposition visait à ponctionner 1% de la masse salariale des employés communaux sur le 13e salaire. Elle visait à dégager 250'000 francs et a été refusée par 23 voix contre 15 et 2 abstentions. D’autres modifications moins importantes ont été votées. Un seul exemple : l’enveloppe allouée au Conseil communal pour des dépenses exceptionnelles comme le souper annuel du personnel est passée de 50'000 francs à… 1 franc…

Le maire de Delémont, Damien Chappuis, se dit satisfait de voir la ville disposer d’un budget de fonctionnement. Il estime que le déficit de 466'851 francs est « supportable » mais insiste sur le fait que le Conseil communal entend poursuivre ses efforts pour résorber le déficit structurel de la municipalité. « Au Conseil communal d’arriver avec différentes autres propositions à l’avenir et de garder la ligne de notre feuille de route et de regarder où on peut encore faire certaines économies », indique Damien Chappuis.