« Café des Arts » : Raymond Connell et Gabi Romero

Deux jeunes dessinateurs de la région exposent leurs planches à l’atelier Denis Tcheskiss en vieille ville à Delémont jusqu’au 10 août. Gabi Romero et Raymond Connell, 20 et 23 ans sont tombés dans le monde du dessin dès l’enfance, et dévoilent au public leurs univers fantastiques parfois peuplés de monstres.

Raymond Connell vient de faire éditer une BD : « Ne jouez pas avec des loups affamés », une vision actuelle d’une fable de La Fontaine, alors que Gabi Romero expose 200 têtes de monstres dessinées, aux traits colorés de couleurs vives. Les deux artistes exposent donc dans l’atelier où ils ont tracé leurs premiers coups de crayon. /jmp