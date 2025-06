Le Jura compensera le désengagement bernois dans la culture prévôtoise

Le Musée jurassien des arts (+95'000 francs pour atteindre 180'000 francs de subvention), le Centre culturel de la Prévôté (+70'000 francs) ou encore le Musée du tour automatique (+40'000 francs) percevront ainsi de l'argent du Jura, tandis que le Musée jurassien d'art et d'histoire à Delémont bénéficiera d'une hausse de subvention jusqu’à 60'000 francs supplémentaires, là aussi pour compenser le désengagement bernois.





150'000 francs de plus au budget : « acceptable et raisonnable »

« Le budget cantonal dédié à la culture sera augmenté pour cela de 150'000 francs, ce qui est raisonnable et acceptable. Les 115'000 francs restants ont été trouvés dans une organisation nouvelle, par rapport aux fonds de loterie et à la Loterie romande. Il ne fallait aussi pas prétériter les autres institutions jurassiennes, qui ne perdront rien », explique Martial Courtet, ministre jurassien en charge de la culture. La Municipalité de Moutier, elle, versera 22'000 francs au Musée du tour automatique qui ne bénéficie pas du statut « d’importance cantonale ». « C’est un grand soulagement, le Jura a fait des efforts conséquents, nous en sommes reconnaissants. Cela assure la pérennité de nos institutions culturelles, on voit l’avenir avec sérénité », salue Pierre Coullery.