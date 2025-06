Une nouvelle organisation « efficace » pour la police delémontaine

Le bilan est positif pour la nouvelle organisation de la police à Delémont. Le Conseil communal le fait comprendre dans sa réponse à une question écrite de Mérane Woudman (CS-POP et Vert-e-s) qui sera traitée lundi soir lors du Conseil de ville. Il y a un an, la Municipalité avait décidé de prendre des mesures urgentes pour faire face à un manque de personnel. La majorité des agents de la ville ont ainsi été intégrés au centre A16 et la police cantonale a repris certaines missions. Contrairement à ce qui est indiqué dans l’intervention, la présence des agents sur le territoire communal est restée la même, selon l’exécutif.

Le Conseil communal indique que le dispositif et le nombre d’agents prévus sur sol delémontain garantissent une couverture totalement comparable à ce qui prévalait avant juin 2024. Dans sa question écrite, Mérane Woudman donne l’exemple d’un commerçant confronté à un malfrat qui a dû attendre la police pendant une demi-heure. Selon l’exécutif, le délai d’intervention usuel est de dix à quinze minutes, mais dans certains cas exceptionnels, il peut effectivement atteindre trente minutes. Cela reste toutefois rare et était déjà observé avant la nouvelle organisation.





Des missions renforcées

Le Conseil communal estime, au contraire, que les missions d’intervention et d’urgence sont pleinement assurées et garanties et que celles de police locale peuvent être menées de façon beaucoup plus régulières et systématiques que par le passé. « La nouvelle organisation démontre ainsi une plus grande efficacité », indique l’exécutif.

Ce dernier ajoute qu’un contrat-ressources est en cours d’élaboration pour pérenniser cette organisation avec la police cantonale. La mise en application est prévue au premier semestre de l’an prochain. Les modalités de reprise des agents au sein de la police cantonale seront clarifiées d’ici cet automne. Par ailleurs, les personnes maintenues en fonction à l’Hôtel de Ville verront leur poste et leurs conditions salariales maintenues, conclut le Conseil communal. /alr