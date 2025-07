La Jeunesse socialiste s’insurge contre les restrictions d’accès à la piscine de Porrentruy

Les restrictions mises en place à la piscine en plein air de Porrentruy ne sont pas du goût de la Jeunesse socialiste jurassienne. La JSJ dénonce vendredi matin dans un communiqué une « dérive xénophobe ». La ville et le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy ont décidé de limiter l’accès à l’infrastructure depuis ce vendredi et jusqu’au 31 août aux personnes de nationalité suisse et aux titulaires d’un permis d’établissement ou de travail. La Jeunesse socialiste jurassienne estime que les autorités ont cédé à la facilité politique.

La JSJ s’insurge contre une mesure jugée discriminatoire et stigmatisante. La ville et le SIDP justifient cette décision par des incivilités et des comportements inappropriés. Pour la jeunesse socialiste, le lien implicite entre les désagréments évoqués et la présence d’étrangers revient à désigner un groupe comme responsable et alimente une xénophobie déjà bien ancrée. La JSJ estime que cette décision participe à des dynamiques discriminatoires structurelles, caractéristiques du racisme systémique.

La formation exige le retrait immédiat de cette interdiction et des excuses publiques de la commune. « L’accueil et la solidarité devraient constituer les fondements d’une ville frontalière comme Porrentruy », ajoute la Jeunesse socialiste jurassienne. /comm-alr