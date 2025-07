Début des tests de stimulation pour la géothermie profonde

La dernière phase opérationnelle du projet de géothermie profonde en Haute-Sorne a démarré. Des tests de stimulation hydraulique prévus dans le cadre de la phase d’exploration du projet ont commencé ce matin à Glovelier. 500 m3 d’eau seront injectés à une profondeur de 3'800 m durant une semaine. Un dispositif spécial à été installé sur le site du projet depuis le 24 juin dernier. « On a déployé des sismomètres spéciaux qui sont accrochés à un câble et qui sont directement dans le forage », explique le directeur de Geo-Energie Jura, Olivier Zingg. Cette chaîne de huit sismomètres permettra « de mesurer de manière extrêmement précise ce qu’il se passe dans la roche et de pouvoir y réagir très rapidement ».

Ces tests, qui marquent la fin de la phase d’exploration, ont plusieurs objectifs, selon Olivier Zingg. Ils permettront de connaitre « la capacité qu’on a à rendre le sous-sol profond plus perméable ». Le deuxième objectif est encore plus central. Il permettra de mesurer le risque sismique du projet. « C’est de savoir quelle sera la réaction sismique de la roche, la microsismicité qui sera déclenchée par cette injection d’eau ». Les analyses de ces données permettront « de savoir si le projet peut continuer comme prévu ou pas ». Si les tests de stimulation ne durent que quelques semaines, la phase d’analyse prendra, quant à elle, plusieurs mois.