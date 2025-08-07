Légère hausse du taux de chômage dans le Jura

Le taux de chômage a connu une légère progression de 0,2 point en juillet pour s’établir à ...
Légère hausse du taux de chômage dans le Jura

Le taux de chômage a connu une légère progression de 0,2 point en juillet pour s’établir à 5,2%. Cela représente 71 chômeurs de plus qu’à la fin du mois précédent.

Le chômage a légèrement augmenté de 0,2 point en juillet dans le Jura. (Photo libre de droits) Le chômage a légèrement augmenté de 0,2 point en juillet dans le Jura. (Photo libre de droits)

Le taux de chômage continue sa légère hausse. Après une augmentation en juin, il a progressé de 0,2 point pour s’établir à 5,2% à la fin du mois de juillet. Cela représente 71 chômeurs de plus qu’à fin juin. Au total, 2'376 demandeurs d’emploi étaient inscrits auprès de l’Office régional de placement (ORP), dont 1’852 chômeurs et 524 demandeurs d’emploi non chômeurs, indiquent les chiffres communiqués par le Canton du Jura ce vendredi.

L’ensemble des demandeurs d’emploi suivis à l’ORP a augmenté de 70 personnes en juin, ce qui représente 6,6% de la population active domiciliée dans le Jura. L’ORP a ouvert 271 dossiers et en a fermé 202 durant le mois écoulé. Par rapport à la même période l’année passée, le taux de chômage affiche une augmentation de 1,1 point. Au total, 97 entreprises jurassiennes ont été autorisées à recourir aux réductions de l’horaire de travail (RHT) en juillet, soit 7 de moins qu’au mois de juin.

Le taux de chômage s’est établi à 5,4% dans le district de Delémont, à 5,7% dans celui de Porrentruy et à 3,2% dans celui des Franches-Montagnes. Au niveau national, le chômage est resté stable à 2,7% en juillet. /comm-gtr


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

La coupe inter-syndicats tient son premier vainqueur

La coupe inter-syndicats tient son premier vainqueur

Région    Actualisé le 06.08.2025 - 21:02

Semaine décisive pour la récolte des damassons

Semaine décisive pour la récolte des damassons

Région    Actualisé le 07.08.2025 - 08:27

Nuitées en hausse dans la région

Nuitées en hausse dans la région

Région    Actualisé le 06.08.2025 - 15:49

Une meute de loups dans les Montagnes neuchâteloises

Une meute de loups dans les Montagnes neuchâteloises

Région    Actualisé le 06.08.2025 - 16:14

Articles les plus lus

Nuitées en hausse dans la région

Nuitées en hausse dans la région

Région    Actualisé le 06.08.2025 - 15:49

Treize jours de randonnée à cheval entre Genève et le Marché-Concours

Treize jours de randonnée à cheval entre Genève et le Marché-Concours

Région    Actualisé le 06.08.2025 - 15:51

Une meute de loups dans les Montagnes neuchâteloises

Une meute de loups dans les Montagnes neuchâteloises

Région    Actualisé le 06.08.2025 - 16:14

Semaine décisive pour la récolte des damassons

Semaine décisive pour la récolte des damassons

Région    Actualisé le 07.08.2025 - 08:27

Nuitées en hausse dans la région

Nuitées en hausse dans la région

Région    Actualisé le 06.08.2025 - 15:49

Treize jours de randonnée à cheval entre Genève et le Marché-Concours

Treize jours de randonnée à cheval entre Genève et le Marché-Concours

Région    Actualisé le 06.08.2025 - 15:51

Une meute de loups dans les Montagnes neuchâteloises

Une meute de loups dans les Montagnes neuchâteloises

Région    Actualisé le 06.08.2025 - 16:14

Accueillir un adolescent de l’autre bout du monde

Accueillir un adolescent de l’autre bout du monde

Région    Actualisé le 07.08.2025 - 06:02