Légère hausse du taux de chômage dans le Jura

Le taux de chômage continue sa légère hausse. Après une augmentation en juin, il a progressé de 0,2 point pour s’établir à 5,2% à la fin du mois de juillet. Cela représente 71 chômeurs de plus qu’à fin juin. Au total, 2'376 demandeurs d’emploi étaient inscrits auprès de l’Office régional de placement (ORP), dont 1’852 chômeurs et 524 demandeurs d’emploi non chômeurs, indiquent les chiffres communiqués par le Canton du Jura ce vendredi.

L’ensemble des demandeurs d’emploi suivis à l’ORP a augmenté de 70 personnes en juin, ce qui représente 6,6% de la population active domiciliée dans le Jura. L’ORP a ouvert 271 dossiers et en a fermé 202 durant le mois écoulé. Par rapport à la même période l’année passée, le taux de chômage affiche une augmentation de 1,1 point. Au total, 97 entreprises jurassiennes ont été autorisées à recourir aux réductions de l’horaire de travail (RHT) en juillet, soit 7 de moins qu’au mois de juin.

Le taux de chômage s’est établi à 5,4% dans le district de Delémont, à 5,7% dans celui de Porrentruy et à 3,2% dans celui des Franches-Montagnes. Au niveau national, le chômage est resté stable à 2,7% en juillet. /comm-gtr