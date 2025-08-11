Un guide pour accompagner les Prévôtois dans le Jura

Les autorités jurassiennes et Prévôtoises complètent leur dispositif d’intégration de la population de Moutier dans le canton du Jura. Un guide pratique sera distribué dès ce mardi à tous les foyers prévôtois, annoncent ce lundi la Municipalité de Moutier et le Gouvernement jurassien. Ce document de référence répond aux principales interrogations liées au changement de canton le 1er janvier 2026 : fiscalité, prestations sociales, santé, mobilité ou démarches administratives. Les autorités précisent que la plupart de ces procédures se feront automatiquement entre les administrations bernoise et jurassienne. Une version numérique de ce guide, régulièrement mise à jour, sera disponible sur le site www.moutierdanslejura.ch.

Une hotline téléphonique proposera également un accompagnement direct et un dispositif personnalisé de conseil. Un Guichet unique ouvrira le 6 janvier 2026 à Moutier et regroupera sur un site les principales prestations administratives cantonales.

Les autorités rappellent enfin que les habitants de Moutier, de même que les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions légales, bénéficieront de nouveaux droits politiques dès cet automne. /comm-gtr