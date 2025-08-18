« Café des arts » : Cyrano de Bergerac par les Funambules

Les Funambules interprètent à leur sauce l’emblématique pièce de théâtre « Cyrano de Bergerac ...
« Café des arts » : Cyrano de Bergerac par les Funambules

Les Funambules interprètent à leur sauce l’emblématique pièce de théâtre « Cyrano de Bergerac » jusqu’à la fin du mois d’août à Delémont.

Célien Milani et Lucas Ethique étaient dans « La Matinale ». Célien Milani et Lucas Ethique étaient dans « La Matinale ».

« Cyrano de Bergerac » à l’honneur au Forum St-Georges à Delémont. C’est la pièce interprétée depuis la semaine dernière par la compagnie des Funambules et jusqu’à la fin du mois d’août. Pour en parler, Lucas Ethique, président de la troupe, et Célien Milani, metteur en scène, étaient les invités de « La Matinale » ce lundi.

La représentation se déroule tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, une façon de faire peu commune. « On avait très envie de créer un grand évènement autour de cette pièce. En réfléchissant à plein d’idées, on a remarqué qu’il nous fallait un balcon pour l’acte III ou un arbre pour l’acte V et tout se trouvait devant nous, devant St-Georges. Cela tombait bien, car les deux premiers actes se passent à l’intérieur et les trois derniers à l’extérieur, donc c’est ce qu’on a décidé de réaliser », sourit Lucas Ethique. Si « Cyrano de Bergerac » est une œuvre vue et revue dans le théâtre international, cela reste un honneur de la jouer. « Il y a beaucoup de comédiens des Funambules qui en rêvaient. Beaucoup de personnes connaissent cette pièce de nom, mais on ne connait pas toujours l’histoire. Notre but est donc d’adapter les cinq actes pour plonger le public dans cette pièce et de la rendre le plus accessible possible », explique Célien Milani. C’est pourquoi de nombreuses adaptations ont été faites pour toucher un maximum de monde tout en essayant de garder le charme initial de l’œuvre. /lge


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

« Les Nouvelles du champ » : Jérémie Gerber

« Les Nouvelles du champ » : Jérémie Gerber

Région    Actualisé le 18.08.2025 - 11:12

Un livre pour trois regards d’artistes sur le territoire jurassien

Un livre pour trois regards d’artistes sur le territoire jurassien

Région    Actualisé le 17.08.2025 - 10:03

Une sensibilisation à la violence domestique pour la rentrée scolaire dans le Jura

Une sensibilisation à la violence domestique pour la rentrée scolaire dans le Jura

Région    Actualisé le 17.08.2025 - 09:00

Un « Léopard de demain » pour la Jurassienne Camille Surdez

Un « Léopard de demain » pour la Jurassienne Camille Surdez

Région    Actualisé le 16.08.2025 - 17:22

Articles les plus lus

Tavannes célèbre toutes les saisons ce week-end

Tavannes célèbre toutes les saisons ce week-end

Région    Actualisé le 15.08.2025 - 14:18

La chapelle de Bonembez reprend vie à l’Assomption

La chapelle de Bonembez reprend vie à l’Assomption

Région    Actualisé le 15.08.2025 - 14:19

Un premier recours de Belprahon refusé sur la scolarisation

Un premier recours de Belprahon refusé sur la scolarisation

Région    Actualisé le 16.08.2025 - 09:44

Le corps de la sorcière au cœur d’un livre

Le corps de la sorcière au cœur d’un livre

Région    Actualisé le 16.08.2025 - 10:53