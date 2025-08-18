« Café des arts » : Cyrano de Bergerac par les Funambules

La représentation se déroule tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, une façon de faire peu commune. « On avait très envie de créer un grand évènement autour de cette pièce. En réfléchissant à plein d’idées, on a remarqué qu’il nous fallait un balcon pour l’acte III ou un arbre pour l’acte V et tout se trouvait devant nous, devant St-Georges. Cela tombait bien, car les deux premiers actes se passent à l’intérieur et les trois derniers à l’extérieur, donc c’est ce qu’on a décidé de réaliser », sourit Lucas Ethique. Si « Cyrano de Bergerac » est une œuvre vue et revue dans le théâtre international, cela reste un honneur de la jouer. « Il y a beaucoup de comédiens des Funambules qui en rêvaient. Beaucoup de personnes connaissent cette pièce de nom, mais on ne connait pas toujours l’histoire. Notre but est donc d’adapter les cinq actes pour plonger le public dans cette pièce et de la rendre le plus accessible possible », explique Célien Milani. C’est pourquoi de nombreuses adaptations ont été faites pour toucher un maximum de monde tout en essayant de garder le charme initial de l’œuvre. /lge

