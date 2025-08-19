« La p’tite phrase » - La fête au village

Pour sa 7e rentrée, le commentaire hebdomadaire de Cyprien Lovis évoque le fabuleux week-end ...
Pour sa 7e rentrée, le commentaire hebdomadaire de Cyprien Lovis évoque le fabuleux week-end des footeux.

A l'image de ce duel entre le Jurassien de Courtételle Hugo Casano et le joueur des Young Boys Dominik Pech, les matches de Coupe de Suisse ont été très disputés dans le Jura. (photo : Cédric Prudat). A l'image de ce duel entre le Jurassien de Courtételle Hugo Casano et le joueur des Young Boys Dominik Pech, les matches de Coupe de Suisse ont été très disputés dans le Jura. (photo : Cédric Prudat).

« Des voisins et des potes ont sué de leur front pour que moi, un gars du village puisse vivre ça. C’est magnifique ! »

Trois fois quine égal carton ! Le tirage au sort de la Coupe de Suisse de football avait réservé un week-end dingue aux amateurs de football. Il le fut, et même trois fois. Dans le cadre de « La p’tite phrase » (mardi 8h20 sur RFJ), Cyprien Lovis commente ces trois duels, se basant comme chaque mardi sur des propos entendus sur RFJ.

« Des gars ont pu vivre leur rêve au village ! »

Ecouter le son


 

