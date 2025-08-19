« La p’tite phrase » - La fête au village

« Des voisins et des potes ont sué de leur front pour que moi, un gars du village puisse vivre ça. C’est magnifique ! »

Trois fois quine égal carton ! Le tirage au sort de la Coupe de Suisse de football avait réservé un week-end dingue aux amateurs de football. Il le fut, et même trois fois. Dans le cadre de « La p’tite phrase » (mardi 8h20 sur RFJ), Cyprien Lovis commente ces trois duels, se basant comme chaque mardi sur des propos entendus sur RFJ.