Le taux de chômage affiche un léger recul dans le Jura

Léger recul pour le chômage. À l’inverse du mois de juillet où il expérimentait une légère hausse, le taux de chômage a diminué de 0,1 point en août, pour atteindre 5,1% à la fin du mois. Cela représente 38 chômeurs de moins qu’à fin juillet. En tout, 2'303 demandeurs d’emploi étaient inscrits auprès de l’Office régional de placement (ORP), répartis entre 1'814 chômeurs et 489 demandeurs d'emploi non chômeurs, selon les chiffres du chômage communiqués ce jeudi par le Canton du Jura.

Sur l’ensemble, le nombre de demandeurs d’emploi suivis à l’ORP a chuté, décomptant 73 personnes de moins en août, ce qui représente à présent 6.4% de la population active domiciliée dans le Jura. Au total, 200 dossiers ont été ouverts et 272 fermés au cours du mois écoulé par l’ORP. Par rapport au même mois l’an dernier, le taux de chômage a augmenté de 0,9 point. Un total de 95 entreprises jurassiennes a pu se voir octroyer les réductions de l’horaire de travail (RHT) en août. C’est 7 de moins qu’en juillet.

Plus localement, le taux de chômage s’est établi à 5,4% dans le district de Delémont, à 5.2% dans celui de Porrentruy et à 3.6% dans celui des Franches-Montagnes. À l’échelle nationale, le chômage a très légèrement augmenté, atteignant les 2,8% en août. /comm-awa