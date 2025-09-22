« Café des arts » : exposition « Fantômes. Sur les traces du surnaturel »

Est-ce que vous croyez aux fantômes ? Ils hantent en tout cas le KunstMuseum de Bâle depuis vendredi dernier. L’expo « Fantômes. Sur les traces du surnaturel » expose une centaine d’œuvres d’artistes occidentaux, du 19e siècle à aujourd’hui. Des artistes qui ont représenté l’invisible ; ont interrogé nos croyances et nos craintes face à la mort, à travers la photo, la sculpture, la peinture, et bien d’autres médiums. Une exposition hors du temps et sensible, qu’on vous proposait de découvrir dans « Le Café des Arts » ce lundi matin.