« Café des arts » : exposition « Fantômes. Sur les traces du surnaturel »

Est-ce que vous croyez aux fantômes ? Ils hantent en tout cas le KunstMuseum de Bâle depuis vendredi dernier. L’expo « Fantômes. Sur les traces du surnaturel » expose une centaine d’œuvres d’artistes occidentaux, du 19e siècle à aujourd’hui. Des artistes qui ont représenté l’invisible ; ont interrogé nos croyances et nos craintes face à la mort, à travers la photo, la sculpture, la peinture, et bien d’autres médiums. Une exposition hors du temps et sensible, qu’on vous proposait de découvrir dans « Le Café des Arts » ce lundi matin.
Présentation de cette exposition avec Caroline Toussaint :
L'exposition Fantômes, au Kunst Museum de Bâle, est à voir jusqu'au mois de mars 2026 et il y en a pour tous les gouts. « Il y a des fantômes qui sont très rigolos et très mignons. Il y a aussi ceux qui sont très sérieux et effrayants. Ils causent l’angoisse et nous rappellent les morts », explique Eva Reifert curatrice au KunstMuseum. /cto-lge