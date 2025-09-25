Le Conseil de ville veut dynamiser la vieille ville de Porrentruy

Les conseillers de ville de Porrentruy ont envie de donner un coup de pouce au centre ancien. Deux postulats du Centre ont été acceptés à une majorité évidente jeudi soir. Une zone piétonne temporaire pourrait être imaginée l’été prochain. Dans le postulat nommé « Une fenêtre piétonne dans le tissu urbain », il est souhaité d’interdire certaines rues de Porrentruy à la circulation routière du vendredi soir au dimanche soir. Le Centre demande au Conseil municipal d’étudier les différentes possibilités de laisser une partie de la vieille ville aux piétons. L’exécutif, qui était favorable au texte, indique que les fermetures périodiques de rue arrivent déjà régulièrement et qu’elles pourraient être étendues si des manifestations s’y greffent. Quant à interdire l’accès aux voitures tous les week-ends, le Conseil municipal souhaite que cette mesure amène une véritable plus-value pour la zone concernée.

Le postulat intitulé « Redynamisation du haut de la vieille ville » demande au Conseil municipal de mettre en place une stratégie pour rendre le quartier plus attractif. L’exécutif abonde en ce sens et souhaite créer une nouvelle dynamique dans ce secteur, maintenir une certaine attractivité et renforcer son rôle dans le rayonnement touristique et économique de la commune. Le Conseil municipal souligne la nécessité d’inscrire davantage le haut de la ville dans l’agenda des évènements bruntrutains. /ncp