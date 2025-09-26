Des plages de dialogue entre élus et population

Des moments de rencontre qui ont fait mouche. La présidente du Conseil de ville de Porrentruy a mis sur pied à deux reprises des permanences ouvertes à la population. C’était le cas jeudi soir avant la séance du législatif. Les membres du bureau du Conseil de ville étaient à disposition de la population pour répondre aux questions. Lisa Raval indique qu’une quinzaine de personnes ont fait le déplacement lors de ces deux créneaux horaires. La présidente du Conseil de ville s’en réjouit. « Plusieurs personnes sont venues lors de ces deux rencontres, elles sont venues pour poser des questions, elles sont venues aussi parfois pour se plaindre et elles sont venues aussi simplement pour nous rencontrer et échanger avec nous », souligne la socialiste.