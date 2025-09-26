Des plages de dialogue entre élus et population

La présidente du Conseil de ville de Porrentruy a organisé jeudi soir la deuxième rencontre entre le bureau du législatif et les habitants. Lisa Raval tire un bilan positif de cette action.
Des moments de rencontre qui ont fait mouche. La présidente du Conseil de ville de Porrentruy a mis sur pied à deux reprises des permanences ouvertes à la population. C’était le cas jeudi soir avant la séance du législatif. Les membres du bureau du Conseil de ville étaient à disposition de la population pour répondre aux questions. Lisa Raval indique qu’une quinzaine de personnes ont fait le déplacement lors de ces deux créneaux horaires. La présidente du Conseil de ville s’en réjouit. « Plusieurs personnes sont venues lors de ces deux rencontres, elles sont venues pour poser des questions, elles sont venues aussi parfois pour se plaindre et elles sont venues aussi simplement pour nous rencontrer et échanger avec nous », souligne la socialiste.
Lisa Raval : « C’est un bilan très positif qu’on tire. »
Lisa Raval assure que même si Porrentruy est une petite ville, tous les Bruntrutains ne connaissent pas forcément un conseiller de ville. De plus, il n’est pas évident de s’entretenir avec un élu. « Ce n’est pas toujours facile d’alpaguer une personne dans la rue », précise la présidente. Elle constate que « ce nouveau mode de rencontre semble avoir convaincu la population bruntrutaine ». Toutefois, sa présidence se terminant à la fin de l’année, Lisa Raval ne peut pas décider de pérenniser cette action, mais elle l’encourage vivement. /ncp