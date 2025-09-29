Parking en vieille ville de Delémont : le mea culpa de l'exécutif

En réponse à deux questions orales au Conseil de ville, le conseiller communal Emmanuel Koller ...
En réponse à deux questions orales au Conseil de ville, le conseiller communal Emmanuel Koller a reconnu un manque de consultation des commerçants après la décision de transformer deux places en dépose-minute.

Deux places changeront prochainement de régime à Delémont. (Photo : archives).  Deux places changeront prochainement de régime à Delémont. (Photo : archives). 

La question des places de parc en vieille ville de Delémont refait polémique devant le Conseil de ville. La Municipalité a récemment décidé de faire passer deux emplacements 15 minutes de la rue de la Constituante en dépose-minute. L’objectif est de garantir une meilleure sécurité aux abords de l’école du Château. Les commerçants estiment toutefois que la mesure pénalise leurs clients qui ne pourront pas stationner plus de dix minutes. En réponse à deux questions orales lundi soir, le conseiller communal Emmanuel Koller a reconnu un manque de consultation. « On a pris des mesures pour éviter que les parents ne fassent des manœuvres dangereuses pour les élèves, mais on n’a pas suffisamment pensé à l’impact qu’aurait la modification du temps de ces places sur les clients qui vont dans les commerces. On aurait dû consulter les commerçants et je m’en excuse », a confié à RFJ Emmanuel Koller.

Emmanuel Koller : « On a pris un canon pour tuer une mouche. »

Emmanuel Koller a souligné que le Conseil communal avait demandé à la police de faire preuve de clémence lors des contrôles en dehors des heures de sorties de classes. /alr


 

