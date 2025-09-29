Parking en vieille ville de Delémont : le mea culpa de l'exécutif

La question des places de parc en vieille ville de Delémont refait polémique devant le Conseil de ville. La Municipalité a récemment décidé de faire passer deux emplacements 15 minutes de la rue de la Constituante en dépose-minute. L’objectif est de garantir une meilleure sécurité aux abords de l’école du Château. Les commerçants estiment toutefois que la mesure pénalise leurs clients qui ne pourront pas stationner plus de dix minutes. En réponse à deux questions orales lundi soir, le conseiller communal Emmanuel Koller a reconnu un manque de consultation. « On a pris des mesures pour éviter que les parents ne fassent des manœuvres dangereuses pour les élèves, mais on n’a pas suffisamment pensé à l’impact qu’aurait la modification du temps de ces places sur les clients qui vont dans les commerces. On aurait dû consulter les commerçants et je m’en excuse », a confié à RFJ Emmanuel Koller.

