Une récolte des déchets à domicile devrait voir le jour à Val Terbi

Il a été question d’élimination des déchets mardi soir au Conseil général de Val Terbi. Le législatif de la commune fusionnée a débattu de trois postulats déposés par Gabriel Friche en lien avec cette thématique. Dans l’un d’eux, l’élu du groupe Val Terbi Ensemble demandait au Conseil communal d'étudier la possibilité d'organiser une collecte des déchets et sacs poubelle à domicile, sous la forme d’un service de « Tritout mobile » pour les personnes qui en aurait besoin, et de réfléchir à une tarification solidaire à cet effet.

Le Conseil communal estimait que l’objet du postulat était en cours de réalisation et recommandait au législatif de le refuser. Dans sa prise de position, l’exécutif s’est dit pleinement conscient que, depuis la mise en place des Moloks, la collecte des déchets peut poser problème pour certaines personnes à mobilité réduite, en situation de handicap ou plus généralement, aux aînés. Il reconnait qu’une offre de collecte mutualisée et plus inclusive serait un plus pour la commune. Un concept de récolte des déchets à domicile est ainsi en cours d’examen en collaboration avec le Syndicat de gestion des déchets de Delémont et environs. Val Terbi a choisi cette option afin de répondre aux exigences de la Loi sur l'égalité pour les personnes handicapées (LHand), car l’autre option qui consiste à faire des aménagements permettant une compatibilité LHand des écopoints aurait été trop coûteuse. Le bureau du SEOD s'est penché sur les modalités d’application et de mise en place avant de soumettre un dossier que la commune doit examiner avant une mise en service dès que possible dans ses villages. Le dossier est élaboré avec le concours des différents services d’aide à la personne, soit les Services sociaux régionaux, la Fondation pour l’aide et les soins à domicile, Pro Senectute et Pro Infirmis. Le financement de cette nouvelle prestation se fera au travers de la taxe de base, selon le principe de solidarité. Une première projection évalue le surcoût à environ 2%, alors que le service serait, à priori, accessible sur inscription. Le postulat a finalement été retiré par Gabriel Friche.





Deux autres postulats déjà en partie réalisés

Dans ses deux autres postulats, l’élu de Vicques demandait d'étudier la possibilité d'installer des bennes pour les déchets de base en libre accès sur le périmètre du Tritout à Vicques, ainsi que celle de mettre en place une filière de recyclage du plastique. Il retiré le premier suite à l’argumentation de l’exécutif selon laquelle, conformément au plan d’aménagement local (PAL), un écopoint ne peut pas être installé dans une zone d’activités. Le second a été refusé. Les conseillers généraux ont suivi la recommandation du Conseil communal qui souhaite attendre l’entrée en vigueur du nouveau cadre légal qui doit favoriser une réduction à la source de la consommation de plastique, le Conseil fédéral venant de mettre en consultation une nouvelle ordonnance sur les emballages (OEm). /emu