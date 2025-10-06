« Rendez-vous sport » : Un dixième titre national pour Noé Pretalli

Noé Pretalli puissance 10. Le trialiste jurassien a, pour la dixième fois de sa carrière, remporté le championnat de Suisse. Il a validé son titre en s’imposant lors du dernier trial de la saison qui s’est déroulé ce week-end aux alentours du Téléski de Grandval. Contrairement à d’autres années, Noé Pretalli a vécu une fin de saison à suspense, puisqu’il devait impérativement battre son dauphin Johan Buchwalder ce week-end pour être couronné. « J’ai fait le pari de manquer une course durant le championnat, donc je savais ce qui allait m’attendre », explique l’habitant de Vicques. « Cela amène un petit suspense supplémentaire, mais cela m’a permis de donner mon maximum durant cette compétition. Je suis satisfait d’avoir bien géré », raconte-t-il.
Avec ce dixième titre de champion de Suisse, Noé Pretalli devient le trialiste le plus couronné en compagnie de Rudi Wyss qui s’était illustré dans les années 60. « Ce n’est pas forcément quelque chose que je comptais, mais quand on m’a annoncé après la compétition que c’était le dixième avec le record historique, c’est vrai que c’est une sensation vraiment bien », sourit-il.
Noé Pretalli a trouvé un beau rival avec la révélation de Johan Buchwalder cette saison. « Il m’a surpris. Il vient du vélo où il avait un gros niveau qu’il a su transférer dans la moto. On le voit dans les placements qu’il est très précis. Il faudra s’intéresser à lui ces prochaines années », affirme le champion de Suisse. Les deux hommes ont d’ailleurs pris part ensemble au Trial des Nations où ils ont pris la 9e place de l’épreuve.
Sur le plan international toujours, Noé Pretalli a terminé 7e du championnat d’Europe, lui qui avait dans un coin de sa tête de se rapprocher du podium en début de saison. « C’était une saison plus contrastée sur ce plan-là. Je venais de raccrocher avec d’autres saisons où j’avais fait des résultats très convaincants. L’idée était de réitérer cela cette année, mais ça a été plus difficile. A ce niveau-là, ça se joue vraiment à rien du tout, un manque de feeling dans le pilotage et des pensées négatives et on est vite en bas du classement », avoue celui qui garde en tête cette envie d’aller chercher un podium au championnat d’Europe. /lge