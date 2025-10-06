« Rendez-vous sport » : Un dixième titre national pour Noé Pretalli

Noé Pretalli puissance 10. Le trialiste jurassien a, pour la dixième fois de sa carrière, remporté le championnat de Suisse. Il a validé son titre en s’imposant lors du dernier trial de la saison qui s’est déroulé ce week-end aux alentours du Téléski de Grandval. Contrairement à d’autres années, Noé Pretalli a vécu une fin de saison à suspense, puisqu’il devait impérativement battre son dauphin Johan Buchwalder ce week-end pour être couronné. « J’ai fait le pari de manquer une course durant le championnat, donc je savais ce qui allait m’attendre », explique l’habitant de Vicques. « Cela amène un petit suspense supplémentaire, mais cela m’a permis de donner mon maximum durant cette compétition. Je suis satisfait d’avoir bien géré », raconte-t-il.

Avec ce dixième titre de champion de Suisse, Noé Pretalli devient le trialiste le plus couronné en compagnie de Rudi Wyss qui s’était illustré dans les années 60. « Ce n’est pas forcément quelque chose que je comptais, mais quand on m’a annoncé après la compétition que c’était le dixième avec le record historique, c’est vrai que c’est une sensation vraiment bien », sourit-il.