« Café des Arts » : Michel Gentil

Dès la fin de cette semaine, les toiles colorées de Michel Gentil vont orner les murs de la galerie de l’ARTsenal à Delémont. L’artiste jurassien a toujours été attiré par les teintes et la chaleur du sud.

Né en 1947 à Moutier, Michel Gentil vit à Marseille depuis des décennies, et se réjouit de revenir régulièrement dans la région, notamment pour présenter ses nouvelles œuvres. On reconnaît aisément le style du peintre Michel Gentil, de grandes fresques aux couleurs vives. Il définit lui-même son art comme non figuratif et très coloré.