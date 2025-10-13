« Café des Arts » : Michel Gentil

Né à Moutier en 1947, Michel Gentil s’est très vite rendu à Marseille pour exercer son art de la peinture. Mais il revient régulièrement dans la région. Il expose ses nouvelles toiles dès le 18 octobre à la galerie de l'ARTsenal à Delémont.
Dès la fin de cette semaine, les toiles colorées de Michel Gentil vont orner les murs de la galerie de l’ARTsenal à Delémont. L’artiste jurassien a toujours été attiré par les teintes et la chaleur du sud.
Né en 1947 à Moutier, Michel Gentil vit à Marseille depuis des décennies, et se réjouit de revenir régulièrement dans la région, notamment pour présenter ses nouvelles œuvres. On reconnaît aisément le style du peintre Michel Gentil, de grandes fresques aux couleurs vives. Il définit lui-même son art comme non figuratif et très coloré.
Michel Gentil : « J’aime la peinture telle que je la ressens. C’est un bonheur de devenir spectateur de mes œuvres. »
Les nouvelles œuvres de Michel Gentil sont à découvrir du 18 octobre au 9 novembre à la Galerie de l’ARTsenal à Delémont.