« Café des Arts » : Carla Marchand

Le Centre Culturel Régional de Delémont présente chaque année une nouvelle exposition à la Galerie de l’ARTsenal afin de mettre en lumière le travail des artistes amateurs. Le vernissage de l’exposition 2026 a eu lieu samedi dernier, et le thème de cette année est le vent.

Quatorze artistes, peintres et sculpteurs ont apporté leurs œuvres créées spécifiquement pour cet évènement. La plus jeune de ces artistes est Clara Marchand, des Pommerats. La petite-fille de l’artiste Michel Marchand a 11 ans, et dévoile deux œuvres qu’elle a réalisées à l’aquarelle.