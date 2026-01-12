« Café des Arts » : Carla Marchand

Clara Marchand, 11 ans, est la plus jeune artiste à dévoiler ses aquarelles dans l’exposition ...
Clara Marchand, 11 ans, est la plus jeune artiste à dévoiler ses aquarelles dans l’exposition des artistes amateurs à la Galerie de l’ARTsenal à Delémont.

Le Centre Culturel Régional de Delémont présente chaque année une nouvelle exposition à la Galerie de l’ARTsenal afin de mettre en lumière le travail des artistes amateurs. Le vernissage de l’exposition 2026 a eu lieu samedi dernier, et le thème de cette année est le vent.

Quatorze artistes, peintres et sculpteurs ont apporté leurs œuvres créées spécifiquement pour cet évènement. La plus jeune de ces artistes est Clara Marchand, des Pommerats. La petite-fille de l’artiste Michel Marchand a 11 ans, et dévoile deux œuvres qu’elle a réalisées à l’aquarelle.

Clara Marchand : « À l’école je n’ai pas toujours de bonnes appréciations en dessin parce que je suis un peu incomprise. »

L’exposition des artistes amateurs est à découvrir à la Galerie de l’ARTsenal à Delémont jusqu’au dimanche 1er février. Toutes les informations ainsi que les horaires d’ouverture sont à découvrir ici. /jmp


 

