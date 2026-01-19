« Café des Arts » : Lou Rais

Les cartons qui s’amoncellent au bord des chemins inspirent les créations de Lou Rais. Cette ...
« Café des Arts » : Lou Rais

Les cartons qui s’amoncellent au bord des chemins inspirent les créations de Lou Rais. Cette dernière en a créé des tableaux graphiques, à découvrir à la Galerie de la FARB à Delémont jusqu’au 1er mars.

Lou Rais, graphiste, expose ses œuvres en deux et trois dimensions. Lou Rais, graphiste, expose ses œuvres en deux et trois dimensions.

Lou Rais est une jeune graphiste jurassienne qui a reçu dernièrement de la part du canton du Jura une bourse et la possibilité de se rendre en résidence artistique à Paris. Elle y a développé un projet autour de cartons aux usages multiples, mais qui finissent le plus souvent au coin d’une rue.

« Reconditionnement » est le titre de l’exposition que Lou Rais présente à la Galerie de la FARB à Delémont jusqu'au 1er mars. Ses tableaux, révélant un jeu de dégradés en noir et blanc, jouent avec les dimensions et la lumière. L’artiste confie qu’elle a toujours été fascinée par le carton.

Lou Rais : « Le carton est à plat, et peut être complètement modulé. »

Ecouter le son


 

