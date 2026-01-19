« Café des Arts » : Lou Rais

Lou Rais est une jeune graphiste jurassienne qui a reçu dernièrement de la part du canton du Jura une bourse et la possibilité de se rendre en résidence artistique à Paris. Elle y a développé un projet autour de cartons aux usages multiples, mais qui finissent le plus souvent au coin d’une rue.

« Reconditionnement » est le titre de l’exposition que Lou Rais présente à la Galerie de la FARB à Delémont jusqu'au 1er mars. Ses tableaux, révélant un jeu de dégradés en noir et blanc, jouent avec les dimensions et la lumière. L’artiste confie qu’elle a toujours été fascinée par le carton.