« La p’tite phrase » - Viser la bonne cible

Renforcer le salaire minimum est l’objectif des milieux de gauche jurassiens, qui ont lancé ...
« La p’tite phrase » - Viser la bonne cible

Renforcer le salaire minimum est l’objectif des milieux de gauche jurassiens, qui ont lancé une initiative, commentée par Cyprien Lovis.

Actuellement, le salaire minimum dans le Jura est fixé à 21.40 francs de l’heure. Actuellement, le salaire minimum dans le Jura est fixé à 21.40 francs de l’heure.

« Les travailleurs pauvres continuent d’exister dans ce canton. »

La gauche et les syndicats ont annoncé mercredi dernier le lancement d’une initiative cantonale qui vise à renforcer le salaire minimum, en vigueur depuis 2020 dans le canton. Dans « La p’tite phrase » (mardi, 8h20 sur RFJ), Cyprien Lovis commente une thématique qui aboutira à tout le moins à un débat parlementaire voire une votation, à partir d’un propos tenu sur RFJ par Dominique Hausser, président de l’Union syndicale jurassienne.

« Il faut ainsi faire attention à ne pas mettre tout le patronat dans le même panier… »

Ecouter le son


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

« Bienvenue Moutier » : Club d’aïkido

« Bienvenue Moutier » : Club d’aïkido

Région    Actualisé le 20.01.2026 - 08:50

Des courses vertes pour les chiens de traîneaux à Saignelégier

Des courses vertes pour les chiens de traîneaux à Saignelégier

Région    Actualisé le 20.01.2026 - 05:31

Un homme risque cinq ans de prison après avoir monnayé les charmes de son ex-compagne

Un homme risque cinq ans de prison après avoir monnayé les charmes de son ex-compagne

Région    Actualisé le 19.01.2026 - 17:59

La dernière de Midi Mouvement à Moutier

La dernière de Midi Mouvement à Moutier

Région    Actualisé le 19.01.2026 - 16:20

Articles les plus lus