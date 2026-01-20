« La p’tite phrase » - Viser la bonne cible

« Les travailleurs pauvres continuent d’exister dans ce canton. »

La gauche et les syndicats ont annoncé mercredi dernier le lancement d’une initiative cantonale qui vise à renforcer le salaire minimum, en vigueur depuis 2020 dans le canton. Dans « La p’tite phrase » (mardi, 8h20 sur RFJ), Cyprien Lovis commente une thématique qui aboutira à tout le moins à un débat parlementaire voire une votation, à partir d’un propos tenu sur RFJ par Dominique Hausser, président de l’Union syndicale jurassienne.