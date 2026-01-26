« Café des Arts » : Stéphanie Panier

Parmi les artistes amateurs qui exposent actuellement et jusqu’au dimanche 1er février à la Galerie de l’ARTsenal à Delémont, la jeune artiste Stéphanie Panier, présente son travail pour la première fois au public.

L’exposition générale est axée sur le thème du vent et l’œuvre de Stéphanie Panier intitulée « Fantôme au Jardin » attire immédiatement le spectateur par ses couleurs vives. Cette œuvre a été réalisée il y a quelque temps, et pour Stéphanie Panier, c’est une belle récompense de voir son tableau sélectionné pour cette exposition. /jmp