« Café des Arts » : Stéphanie Panier

Passionnée de peinture, la jeune artiste Stéphanie Panier présente une première œuvre, « Fantôme au Jardin », dans le cadre de l’exposition des artistes amateurs mise en place par le CCRD à Delémont.

Stéphanie Panier devant son œuvre « Fantôme au Jardin ». Stéphanie Panier devant son œuvre « Fantôme au Jardin ».

Parmi les artistes amateurs qui exposent actuellement et jusqu’au dimanche 1er février à la Galerie de l’ARTsenal à Delémont, la jeune artiste Stéphanie Panier, présente son travail pour la première fois au public.

L’exposition générale est axée sur le thème du vent et l’œuvre de Stéphanie Panier intitulée « Fantôme au Jardin » attire immédiatement le spectateur par ses couleurs vives. Cette œuvre a été réalisée il y a quelque temps, et pour Stéphanie Panier, c’est une belle récompense de voir son tableau sélectionné pour cette exposition. /jmp

Stéphanie Panier : « Exposer ses œuvres, cela signifie sortir de sa petite bulle de création. »

Ecouter le son


 

