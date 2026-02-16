« Café des Arts » : le spectacle qui écoute enfin la parole des enfants

Donner la parole aux enfants est une idée qui anime depuis toujours… C’est le thème du spectacle qui a été joué la semaine dernière au Théâtre du Jura à Delémont. « Le spectacle qui écoute enfin la parole des enfants » met en scène deux adultes et une enfant qui a décidé de faire la grève de la parole.

Les adultes tentent, de manière plus ou moins maladroite, de donner une place privilégiée à l’enfant. La pièce représentée par la Compagnie de la Joie pose la réelle question de cette place accordée aux enfants, à l’écoute de leur parole. C’est à la fin de la pièce que la fillette va réellement se libérer. Nous découvrons quelques reflets de cette œuvre avec Géraldine Dupa, Cédric Djédjé, Eva et Zoé très impliqués dans cette aventure théâtrale. /jmp