« Café des Arts » : le spectacle qui écoute enfin la parole des enfants

Le théâtre est un lieu pour évoquer des faits de société, et parfois donner la parole aux minorités ...
Le théâtre est un lieu pour évoquer des faits de société, et parfois donner la parole aux minorités. La Compagnie de la Joie jouait une pièce inédite la semaine dernière au Théâtre du Jura afin de favoriser la parole des enfants.

Cédric Djédjé, Zoé et Géraldine Dupla sur scène dans une pièce qui tente de donner la parole aux enfants. Cédric Djédjé, Zoé et Géraldine Dupla sur scène dans une pièce qui tente de donner la parole aux enfants.

Donner la parole aux enfants est une idée qui anime depuis toujours… C’est le thème du spectacle qui a été joué la semaine dernière au Théâtre du Jura à Delémont. « Le spectacle qui écoute enfin la parole des enfants » met en scène deux adultes et une enfant qui a décidé de faire la grève de la parole.

Les adultes tentent, de manière plus ou moins maladroite, de donner une place privilégiée à l’enfant. La pièce représentée par la Compagnie de la Joie pose la réelle question de cette place accordée aux enfants, à l’écoute de leur parole. C’est à la fin de la pièce que la fillette va réellement se libérer. Nous découvrons quelques reflets de cette œuvre avec Géraldine Dupa, Cédric Djédjé, Eva et Zoé très impliqués dans cette aventure théâtrale. /jmp

Zoé : « Il y a une injustice dans la manière que les adultes ont de traiter les enfants… mais les enfants ont des choses à dire. »

Ecouter le son


 

