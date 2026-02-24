« La p’tite phrase » - La meilleure des idées

« En politique, on peut avoir la meilleure des idées, mais si on est seul, elle ne sert à rien. »

Ce sera le « vrai » départ ce mercredi pour le nouveau Parlement jurassien. Après les élections statutaires de décembre, il tiendra sa véritable première séance. L’occasion pour Cyprien Lovis de commenter dans « La p’tite phrase » (mardi, 8h20 sur RFJ) le lancement de cette nouvelle législature. Le rédacteur en chef s’est basé sur un propos tenu sur RFJ dans l’émission « Regards croisés » par la jeune députée Francine Stettler (UDC).

« Le monde politique jurassien a le devoir de ne pas reproduire les erreurs commises dans la dernière législature. »