« La p’tite phrase » - La meilleure des idées

Les premiers débats politiques de la nouvelle législature, c’est pour ce mercredi au Parlement jurassien. L’occasion de prendre un bon départ, espère Cyprien Lovis.

Les nouveaux Gouvernement et Parlement jurassiens vivront leurs premiers débats de la législature ce mercredi. (Photo : Georges Henz) Les nouveaux Gouvernement et Parlement jurassiens vivront leurs premiers débats de la législature ce mercredi. (Photo : Georges Henz)

« En politique, on peut avoir la meilleure des idées, mais si on est seul, elle ne sert à rien. »

Ce sera le « vrai » départ ce mercredi pour le nouveau Parlement jurassien. Après les élections statutaires de décembre, il tiendra sa véritable première séance. L’occasion pour Cyprien Lovis de commenter dans « La p’tite phrase » (mardi, 8h20 sur RFJ) le lancement de cette nouvelle législature. Le rédacteur en chef s’est basé sur un propos tenu sur RFJ dans l’émission « Regards croisés » par la jeune députée Francine Stettler (UDC).

« Le monde politique jurassien a le devoir de ne pas reproduire les erreurs commises dans la dernière législature. »

« Le Jura a besoin d'autorités politiques critiques, mais bienveillantes. »

