« Rendez-vous sport » : Le HCDV au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec

Une délégation de jeunes hockeyeurs du HC Delémont-Vallée a vécu une expérience inoubliable ces dernières semaines. Ces adolescents, âgés de 12 à 13 ans, ont eu l’occasion de participer au Tournoi International de Hockey Pee-Wee de Québec. Pour revenir sur cette aventure, « La Matinale » accueillait le responsable des Fantômes de Delémont Gabriel Meusy et l’un des jeunes qui a vécu ce tournoi de l’intérieur Enzo Comte. « C’est le plus grand tournoi international des jeunes. L’atmosphère est assez impressionnante. La ville de Québec vit vraiment pour ce tournoi, on le sent quand on arrive. On est accueilli les bras ouverts », explique Gabriel Meusy. Ces jeunes ont donc eu l’occasion de jouer devant des milliers de personnes. « C’était incroyable, mais les premiers jours étaient très stressants. C’est surtout spécial quand il y a beaucoup de monde et que l’on se voit sur l’écran géant », se souvient Enzo. Le jeune défenseur a eu l’occasion de découvrir un tout autre univers. « Le niveau était très élevé et surtout plus dur que notre ligue », avoue-t-il.