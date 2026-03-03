« La p’tite phrase » - L’ombre sans la lumière

A Berne, les élus jurassiens travaillent surtout dans l’ombre. Le départ de Pierre-Alain Fridez ...
« La p’tite phrase » - L’ombre sans la lumière

A Berne, les élus jurassiens travaillent surtout dans l’ombre. Le départ de Pierre-Alain Fridez annoncé vendredi le démontre et permet de se questionner sur l’importance de la provenance des élus au Conseil national.

Siéger au Conseil national exige un grand travail dans l’ombre pour être efficace. (Photo : KEYSTONE/Alessandro della Valle) Siéger au Conseil national exige un grand travail dans l’ombre pour être efficace. (Photo : KEYSTONE/Alessandro della Valle)

« En arrivant à Berne, je pensais aller à la santé… »

Les Chambres fédérales ont ouvert la première session de l’année ce lundi, quatre jours après l’annonce de la démission de Pierre-Alain Fridez. L’occasion pour Cyprien Lovis dans « La p’tite phrase » (mardi, 8h20 sur RFJ) de commenter et questionner la place faite, laissée aux élus jurassiens à la Chambre du peuple, à partir d’une p’tite phrase prononcée sur RFJ vendredi par le conseiller national socialiste jurassien sur le départ.

« Augmenter la cote de la provenance dans le choix des commissions pourrait être une vraie plus-value pour une région comme la nôtre. »

Ecouter le son


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

« Bienvenue Moutier » : TC Moutier

« Bienvenue Moutier » : TC Moutier

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 09:14

Les Breuleux valident le projet de décharge provisoire

Les Breuleux valident le projet de décharge provisoire

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 08:45

Un accident entre un motocycliste et un cyclomotoriste a fait deux blessés à Courtemaîche

Un accident entre un motocycliste et un cyclomotoriste a fait deux blessés à Courtemaîche

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 07:41

Le projet d’adaptation du Centre sportif de Courroux peut aller de l’avant

Le projet d’adaptation du Centre sportif de Courroux peut aller de l’avant

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 07:47

Articles les plus lus

Des affiches qui questionnent sur l’éthique dans les soins

Des affiches qui questionnent sur l’éthique dans les soins

Région    Actualisé le 02.03.2026 - 16:29

Créer un poste d’infirmière cantonale dans le Jura

Créer un poste d’infirmière cantonale dans le Jura

Région    Actualisé le 02.03.2026 - 16:32

Des artisans ouvrent les portes de leur atelier

Des artisans ouvrent les portes de leur atelier

Région    Actualisé le 02.03.2026 - 16:57

Le tunnel du Mont-Russelin a été momentanément fermé lundi

Le tunnel du Mont-Russelin a été momentanément fermé lundi

Région    Actualisé le 02.03.2026 - 17:53