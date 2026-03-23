« Rendez-vous sport » : Burri père et fils au départ du « Crité »

La région va vibrer au rythme du Critérium jurassien vendredi et samedi, 1re manche du championnat de Suisse des rallyes. Moutier sera pour la première fois le centre névralgique de la course automobile. Au départ, des cadors helvétiques, une vingtaine de Jurassiens, et certains joueront vraiment à domicile, Olivier et Michaël Burri, père et fils. Les Prévôtois qui rentrent tout juste du rallye de Franche-Comté accueilleront les contrôles techniques dans leur garage vendredi matin. « C’est un rêve de gamin de pouvoir accueillir toutes les voitures de course au garage. Si ce n’était pas à Moutier, je ne serais peut-être pas au départ du rallye », concède Michaël. « Ça me fait penser aux années du rallye de Court. J’ai eu la chance de remporter la dernière édition en 1991. La Prévôté a toujours été un bastion du sport automobile », ajoute Olivier, citant notamment les noms Althaus, Schneeberger, Piquerez, etc.