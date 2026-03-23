« Rendez-vous sport » : Burri père et fils au départ du « Crité »

Les pilotes Olivier et Michaël étaient ce lundi les invités de « La Matinale » à quelques jours ...
« Rendez-vous sport » : Burri père et fils au départ du « Crité »

Les pilotes Olivier et Michaël étaient ce lundi les invités de « La Matinale » à quelques jours du départ du Critérium jurassiens qu’ils courront pour la première fois chez eux, à Moutier.

Olivier et Michaël Burri, père et fils, accueilleront les contrôles techniques du « Crité » dans leur garage à Moutier en plus de leur participation à la course. Olivier et Michaël Burri, père et fils, accueilleront les contrôles techniques du « Crité » dans leur garage à Moutier en plus de leur participation à la course.

La région va vibrer au rythme du Critérium jurassien vendredi et samedi, 1re manche du championnat de Suisse des rallyes. Moutier sera pour la première fois le centre névralgique de la course automobile. Au départ, des cadors helvétiques, une vingtaine de Jurassiens, et certains joueront vraiment à domicile, Olivier et Michaël Burri, père et fils. Les Prévôtois qui rentrent tout juste du rallye de Franche-Comté accueilleront les contrôles techniques dans leur garage vendredi matin. « C’est un rêve de gamin de pouvoir accueillir toutes les voitures de course au garage. Si ce n’était pas à Moutier, je ne serais peut-être pas au départ du rallye », concède Michaël. « Ça me fait penser aux années du rallye de Court. J’ai eu la chance de remporter la dernière édition en 1991. La Prévôté a toujours été un bastion du sport automobile », ajoute Olivier, citant notamment les noms Althaus, Schneeberger, Piquerez, etc.

Père et fils : rivalité ou appui ?

« Ça va être vraiment impressionnant pour le public. C’est une chance de pouvoir rouler à l’intérieur de Moutier. Le rallye va être très rapide, la descente des Rangiers aura plusieurs pointes à 180 km/h », prévient Michaël Burri qui affiche ses ambitions : « Le but, c’est de gagner le critérium donc tous ceux qui sont devant seront mes ennemis ». Olivier estime lui avoir « besoin de l’expérience de Michaël sur le Critérium, je suis plutôt enclin à ce qu’il me donne des conseils ». Père et fils en découdront avec les autres pilotes du « Crité » dès vendredi. /mmi


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