« En boîte » : EuroAirport

Il est l’un des aéroports les plus prisés par les gens de la région, l’EuroAirport s’offre ...
« En boîte » : EuroAirport

Il est l’un des aéroports les plus prisés par les gens de la région, l’EuroAirport s’offre une cure de jouvence avec des travaux de rénovation sur la piste principale. Un investissement nécessaire pour un avenir qui s’annonce plutôt bon.

Les travaux de rénovation de la piste principale de l’EuroAirport ont débuté le 15 avril et se poursuivront jusqu’au 20 mai. (Photo : archives). Les travaux de rénovation de la piste principale de l’EuroAirport ont débuté le 15 avril et se poursuivront jusqu’au 20 mai. (Photo : archives).

L’EuroAirport s’offre un coup de jeune, afin de poursuivre son développement sereinement. Le 15 avril des travaux ont débuté et se termineront le 20 mai pour rénover la piste principale. Ces ouvrages poussent l’établissement à tourner au ralenti, mais il s’agit avant tout d’un investissement pour les 30 prochaines années. Un investissement important pour l’établissement bâlois qui se porte bien et qui peut donc voir l’avenir sereinement, selon son directeur adjoint, Renaud Paubelle. S’il est aussi confiant, c’est aussi car les chiffres le prouvent. L’an dernier, ce sont 9,6 millions de passagers qui ont fait escale à Bâle. Au total, plus de 6'700 employés travaillent sur la plateforme pour encadrer tout ce transit et les perspectives poussent à croire que ce dernier chiffre va encore évoluer. « On a des perspectives assez intéressantes. Nos partenaires sont plutôt dans des perspectives de développement. On imagine avoir de nouveaux recrutements et de nouvelles activités qui s’installent. L’aéroport cherche à créer une nouvelle zone industrielle, notamment dans le cadre d’un projet qu’on appelle le Campus aéronautique durable. C’est très enthousiasmant », relate Renaud Baume.

Concernant les conflits internationaux, le directeur adjoint de l’EuroAirport affirme que la situation est sous contrôle du côté de Bâle avec des « impacts limités », mais qu’il faut rester « attentif si ça devait durer ». /lge

Renaud Paubelle : « On est au rendez-vous de ce développement. »

Ecouter le son


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Le Gouvernement jurassien pas convaincu par un rapport cantonal sur le mal-être au travail

Le Gouvernement jurassien pas convaincu par un rapport cantonal sur le mal-être au travail

Région    Actualisé le 16.04.2026 - 05:05

Une nouvelle vétérinaire cantonale dans le Jura

Une nouvelle vétérinaire cantonale dans le Jura

Région    Actualisé le 15.04.2026 - 15:01

Une politique claire pour le bénévolat jurassien

Une politique claire pour le bénévolat jurassien

Région    Actualisé le 15.04.2026 - 15:00

Joé Gueniat nommé chef du Service de la santé publique

Joé Gueniat nommé chef du Service de la santé publique

Région    Actualisé le 15.04.2026 - 15:00

Articles les plus lus

Une politique claire pour le bénévolat jurassien

Une politique claire pour le bénévolat jurassien

Région    Actualisé le 15.04.2026 - 15:00

Joé Gueniat nommé chef du Service de la santé publique

Joé Gueniat nommé chef du Service de la santé publique

Région    Actualisé le 15.04.2026 - 15:00

Une nouvelle vétérinaire cantonale dans le Jura

Une nouvelle vétérinaire cantonale dans le Jura

Région    Actualisé le 15.04.2026 - 15:01

Le pavillon de Jura-24 s’installera à la patinoire à Porrentruy

Le pavillon de Jura-24 s’installera à la patinoire à Porrentruy

Région    Actualisé le 15.04.2026 - 18:11

Des personnes détenues s’initient à l’horlogerie à Gorgier

Des personnes détenues s’initient à l’horlogerie à Gorgier

Région    Actualisé le 15.04.2026 - 11:32

Une politique claire pour le bénévolat jurassien

Une politique claire pour le bénévolat jurassien

Région    Actualisé le 15.04.2026 - 15:00

Joé Gueniat nommé chef du Service de la santé publique

Joé Gueniat nommé chef du Service de la santé publique

Région    Actualisé le 15.04.2026 - 15:00

Le pavillon de Jura-24 s’installera à la patinoire à Porrentruy

Le pavillon de Jura-24 s’installera à la patinoire à Porrentruy

Région    Actualisé le 15.04.2026 - 18:11

Un nouveau visage sur la scène humoristique jurassienne

Un nouveau visage sur la scène humoristique jurassienne

Région    Actualisé le 15.04.2026 - 10:06

Fermeture de la route entre Crémines et Gänsbrunnen

Fermeture de la route entre Crémines et Gänsbrunnen

Région    Actualisé le 15.04.2026 - 11:12

Des personnes détenues s’initient à l’horlogerie à Gorgier

Des personnes détenues s’initient à l’horlogerie à Gorgier

Région    Actualisé le 15.04.2026 - 11:32

Le pavillon de Jura-24 s’installera à la patinoire à Porrentruy

Le pavillon de Jura-24 s’installera à la patinoire à Porrentruy

Région    Actualisé le 15.04.2026 - 18:11