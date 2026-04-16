« En boîte » : EuroAirport

L’EuroAirport s’offre un coup de jeune, afin de poursuivre son développement sereinement. Le 15 avril des travaux ont débuté et se termineront le 20 mai pour rénover la piste principale. Ces ouvrages poussent l’établissement à tourner au ralenti, mais il s’agit avant tout d’un investissement pour les 30 prochaines années. Un investissement important pour l’établissement bâlois qui se porte bien et qui peut donc voir l’avenir sereinement, selon son directeur adjoint, Renaud Paubelle. S’il est aussi confiant, c’est aussi car les chiffres le prouvent. L’an dernier, ce sont 9,6 millions de passagers qui ont fait escale à Bâle. Au total, plus de 6'700 employés travaillent sur la plateforme pour encadrer tout ce transit et les perspectives poussent à croire que ce dernier chiffre va encore évoluer. « On a des perspectives assez intéressantes. Nos partenaires sont plutôt dans des perspectives de développement. On imagine avoir de nouveaux recrutements et de nouvelles activités qui s’installent. L’aéroport cherche à créer une nouvelle zone industrielle, notamment dans le cadre d’un projet qu’on appelle le Campus aéronautique durable. C’est très enthousiasmant », relate Renaud Baume.

Concernant les conflits internationaux, le directeur adjoint de l’EuroAirport affirme que la situation est sous contrôle du côté de Bâle avec des « impacts limités », mais qu’il faut rester « attentif si ça devait durer ». /lge