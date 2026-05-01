Une automobiliste légèrement blessée après un tonneau

Un accident de la circulation impliquant une voiture s'est produit mercredi vers 17h50 aux Franches-Montagnes, à hauteur du tronçon Les Vacheries. Pour une raison que l'enquête devra encore déterminer, l'automobiliste, qui circulait depuis Lajoux en direction du Prédame, s'est déportée sur sa droite et est entrée en collision avec un arbre. Suite au choc, le véhicule a fait un tonneau et fini sa course une trentaine de mètres plus loin, toujours sur sa voie de circulation, selon un communiqué de la police cantonale jurassienne. Légèrement blessée, la conductrice a été acheminée en ambulance à l'hôpital. La circulation a été perturbée pendant environ 1h30 et a été gérée en alternance par les services de police. /comm-emu