« Sur la route de l’Euro » avec le FC Porrentruy

« Sur la route de l’Euro » s’invite tous les jours du lundi au vendredi dans les clubs de notre région. Et pour cette première émission, c’est le FC Porrentruy qui ouvre le bal. Le président Emmanuel Giupponi et le futur entraineur Cumhur Sirimsi sont de la partie pour parler de leur club qui va vivre une période de restructuration. La quasi-totalité du comité s’en va et un nouveau duo de coach sera à la tête de la 1re équipe. Nombreux sont donc les défis qui se dressent pour l’avenir.