« Rendez-vous sport » : Alain Jufer

Avec une qualification pour le Grand Prix de Genève et deux 12e place en Coupe du monde à Vérone et à Stuttgart, Alain Jufer se sent plutôt bien ces derniers temps. « Je dirais que je suis en bonne forme et que mon cheval Dante est très bien. Il a répondu présent aux quatre derniers concours que j’ai fait », raconte-t-il, lui qui est plus que satisfait de sa monture actuellement. « C’est le meilleur cheval de mon écurie. J’ai la chance de l’avoir depuis ses sept ans et maintenant on se connait par cœur », explique Alain Jufer. Le cavalier peut également compter sur des chevaux de qualité pour la suite de sa carrière. Il profitera d’ailleurs du CHI de Bâle pour donner de l’expérience à d’autres montures. Concernant ses objectifs, ils sont simples : participer à de grands championnats ou à des Jeux olympiques. /lge