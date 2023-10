Tim Wolf quittera le HC Ajoie

Le HC Ajoie ne pourra pas plus s’appuyer sur Tim Wolf la saison prochaine. Le gardien zurichois va quitter le Jura après 5 hivers passés dans le vestiaire « jaune et noir ». En fin de contrat avec le HCA, il a paraphé une entente de 2 ans avec Zoug. Le club alémanique l’annonce ce mardi matin. Arrivé à Porrentruy durant l’été 2019, Tim Wolf a défendu la cage du HC Ajoie à 182 reprises jusqu’à présent. Il a remporté la Coupe de Suisse avec les Vouivres en février 2020 avant d’être sacré champion de Swiss League l’année suivante et de décrocher la promotion en National League. Le portier de 31 ans va découvrir son 5e club de National après Zurich, Rapperswil, Ambri et Ajoie. /msc