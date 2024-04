Un nouveau Finlandais dans les rangs du HCA

Oula Palve vient compléter la légion étrangère du HC Ajoie. Le centre finlandais de 32 ans jouera avec le club ajoulot lors du prochain exercice de National League de hockey sur glace, selon une annonce faite ce lundi. Il évoluait la saison dernière avec Ilves Tampere, formation avec laquelle il a terminé meilleur compteur du championnat de Liiga avec 64 points en 60 matches. L'entente avec l’attaquant nordique de 1,83 m pour 83 kg porte sur la prochaine saison, avec une option pour la suivante. Oula Palve découvrira ainsi le quatrième championnat de sa carrière après la Liiga, la SHL (championnat suédois) et la AHL. Il a notamment joué quatre matches avec la Finlande pour un but marqué. « Cette fine gâchette contribuera à donner une nouvelle dimension à notre secteur offensif », affirme le directeur sportif Julien Vauclair dans un communiqué. Le HC Ajoie compte désormais cinq étrangers sous contrat pour le prochain exercice : Oula Palve, Jerry Turkulainen, Jonathan Hazen, Philip-Michael Devos et T.J. Brennan. /comm-lge