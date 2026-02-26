C’est une lourde page qui va se tourner. Jannik Fischer mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison. Le HC Ajoie l’annonce officiellement ce jeudi. Actuellement blessé, le solide défenseur de 35 ans dispute sa troisième saison avec le club jurassien de National League de hockey sur glace. Par son attitude et avec son expérience, il est un des leaders du vestiaire ajoulot. Auparavant, il avait porté les couleurs d’Ambri, de Lausanne et de Zoug.

Dans sa carrière, le Zougois a joué plus de 700 matches dans l’élite helvétique. Avec Lausanne, il avait remporté le titre de champion de Ligue B en 2013, puis avait fêté la promotion en Ligue A. C'est son meilleur souvenir de hockeyeur professionnel, selon lui, car il a partagé cette aventure avec son frère Simon.

Jannik Fischer a aussi soulevé le trophée de la Coupe Spengler avec Ambri lors de la saison 2022-2023. L’attachant Alémanique a également porté à trois reprises le maillot de l’équipe nationale après avoir été aligné à de nombreuses reprises dans les équipes nationales juniors.

Dans une longue vidéo teintée d'émotions et de reconnaissance, Jannik Fischer remercie ses proches, en particulier son épouse, ses parents et sa grand-maman qui regarde tous les matches du HCA avec son écharpe autour du cou. il confie avoir voulu mettre la flèche pour « mettre ses priorités ailleurs ». /mle