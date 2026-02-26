Jannik Fischer mettra un terme à sa carrière

Le club jurassien a officialisé ce jeudi que son défenseur prendra sa retraite à la fin de ...
Jannik Fischer mettra un terme à sa carrière

Le club jurassien a officialisé ce jeudi que son défenseur prendra sa retraite à la fin de la saison.

Jannik Fischer a joué environ 150 matches sous les couleurs du HC Ajoie. (Photo : archives Jonathan Vallat) Jannik Fischer a joué environ 150 matches sous les couleurs du HC Ajoie. (Photo : archives Jonathan Vallat)

C’est une lourde page qui va se tourner. Jannik Fischer mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison. Le HC Ajoie l’annonce officiellement ce jeudi. Actuellement blessé, le solide défenseur de 35 ans dispute sa troisième saison avec le club jurassien de National League de hockey sur glace. Par son attitude et avec son expérience, il est un des leaders du vestiaire ajoulot. Auparavant, il avait porté les couleurs d’Ambri, de Lausanne et de Zoug.

Dans sa carrière, le Zougois a joué plus de 700 matches dans l’élite helvétique. Avec Lausanne, il avait remporté le titre de champion de Ligue B en 2013, puis avait fêté la promotion en Ligue A. C'est son meilleur souvenir de hockeyeur professionnel, selon lui, car il a partagé cette aventure avec son frère Simon. 

Jannik Fischer a aussi soulevé le trophée de la Coupe Spengler avec Ambri lors de la saison 2022-2023. L’attachant Alémanique a également porté à trois reprises le maillot de l’équipe nationale après avoir été aligné à de nombreuses reprises dans les équipes nationales juniors.

Dans une longue vidéo teintée d'émotions et de reconnaissance, Jannik Fischer remercie ses proches, en particulier son épouse, ses parents et sa grand-maman qui regarde tous les matches du HCA avec son écharpe autour du cou. il confie avoir voulu mettre la flèche pour « mettre ses priorités ailleurs ». /mle


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «HC Ajoie»

Rubriques du dossier
Matthew Kellenberger portera les couleurs du HCA

Matthew Kellenberger portera les couleurs du HCA

Les montants boudent le HCA

Les montants boudent le HCA

Un renfort étranger pour la fin de saison du HC Ajoie

Un renfort étranger pour la fin de saison du HC Ajoie

Nolan Diem rejoint le HC Ajoie pour la saison 2026/2027

Nolan Diem rejoint le HC Ajoie pour la saison 2026/2027

Actualités suivantes

New Jersey battu malgré un but de Meier

New Jersey battu malgré un but de Meier

Hockey    Actualisé le 26.02.2026 - 07:01

Matthew Kellenberger portera les couleurs du HCA

Matthew Kellenberger portera les couleurs du HCA

Hockey    Actualisé le 25.02.2026 - 11:57

Les hockeyeurs américains accueillis en héros

Les hockeyeurs américains accueillis en héros

Hockey    Actualisé le 25.02.2026 - 07:21

Le HCFM est dos au mur

Le HCFM est dos au mur

Hockey    Actualisé le 25.02.2026 - 00:58

Articles les plus lus

Les montants boudent le HCA

Les montants boudent le HCA

Hockey    Actualisé le 24.02.2026 - 23:20

Le HCFM est dos au mur

Le HCFM est dos au mur

Hockey    Actualisé le 25.02.2026 - 00:58

Les hockeyeurs américains accueillis en héros

Les hockeyeurs américains accueillis en héros

Hockey    Actualisé le 25.02.2026 - 07:21

Matthew Kellenberger portera les couleurs du HCA

Matthew Kellenberger portera les couleurs du HCA

Hockey    Actualisé le 25.02.2026 - 11:57

Un renfort étranger pour la fin de saison du HC Ajoie

Un renfort étranger pour la fin de saison du HC Ajoie

Hockey    Actualisé le 24.02.2026 - 15:35

Les montants boudent le HCA

Les montants boudent le HCA

Hockey    Actualisé le 24.02.2026 - 23:20

Le HCFM est dos au mur

Le HCFM est dos au mur

Hockey    Actualisé le 25.02.2026 - 00:58

Les hockeyeurs américains accueillis en héros

Les hockeyeurs américains accueillis en héros

Hockey    Actualisé le 25.02.2026 - 07:21

Une reprise et toujours les mêmes problèmes pour le HC Ajoie

Une reprise et toujours les mêmes problèmes pour le HC Ajoie

Hockey    Actualisé le 24.02.2026 - 09:13

Nolan Diem rejoint le HC Ajoie pour la saison 2026/2027

Nolan Diem rejoint le HC Ajoie pour la saison 2026/2027

Hockey    Actualisé le 24.02.2026 - 11:53

Un renfort étranger pour la fin de saison du HC Ajoie

Un renfort étranger pour la fin de saison du HC Ajoie

Hockey    Actualisé le 24.02.2026 - 15:35

Les montants boudent le HCA

Les montants boudent le HCA

Hockey    Actualisé le 24.02.2026 - 23:20