Des mesures pour la classe relais de Saulcy

Les faits survenus en octobre dernier à la classe relais pour élèves en difficulté disciplinaire ne resteront pas sans suites. L’information a été donnée ce mercredi par le ministre de la formation au Parlement. Martial Courtet a répondu à une question orale de Stéphane Brosy. Le député radical de Pleigne souhaitait savoir si le canton du Jura entendait prendre des mesures. Deux élèves avaient menacé verbalement et physiquement l’enseignant spécialisé qui a donné sa démission à la suite de cet incident. Le ministre de la formation a réaffirmé que la classe relais n’était pas remise en cause et que la demande justifie la pérennité du projet. Martial Courtet a également détaillé les décisions prises par ses services :