Flashé à 86km/h au lieu de 50 à Courchapoix

Près de 18'000 véhicules ont été contrôlés sur les routes jurassiennes durant le mois de novembre par la Police cantonale. Parmi eux, 339 ont été sanctionnés, dont trois chauffards roulant respectivement à 106kmh/ au lieu de 80 entre Porrentruy et Bure, 86km/h au lieu de 50 à Courchapoix et 142km/h au lieu de 120 entre Bassecourt et Glovelier.

La Police cantonale jurassienne a effectué 200 contrôles alcoolémie, durant lesquels 5 conducteurs étaient en état d’ébriété au volant et 9 conducteurs en état d’ivresse qualifiée. /comm-mts