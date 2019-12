Le Parlement en bref

Accueilli Baptiste Laville et Philippe Riaz en tant que suppléants.

Élu Baptiste Laville en tant que membre de la commission de la justice et Philipe Riaz en tant que remplaçant.

accepté par 47 voix contre 2 et 9 abstentions la motion de la députée socialiste Mélanie Brülhart intitulée « Une vraie place pour les femmes en politique ? On commence par les commissions, groupes de travail et représentants de l’Etat dans les organes dirigeants ».