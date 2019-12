Pour une consultation des syndicats sur les lignes de bus jurassiennes

Le Gouvernement jurassien doit consulter les syndicats dans le processus d’attribution des lignes de bus jurassiennes afin de garantir les droits du personnel et éviter le dumping salarial. Le Parlement a accepté mercredi par 29 voix contre 27 et 2 abstentions une motion en ce sens du député socialiste Nicolas Maître. Le texte demande que le personnel soit consulté obligatoirement à travers ses représentants syndicaux pour tout ce qui concerne ses droits et ses conditions sociales. Ces consultations avec les syndicats doivent avoir lieu avant d’entamer les comparaisons entre les entreprises et entrer en ligne de compte dans la pondération des critères d’attribution des lignes de bus jurassiennes.

Malgré son acceptation, cette motion ne pourra pas être appliquée en raison de la loi fédérale, a indiqué le ministre des transports David Eray. Ce dernier a également souligné que la Confédération et les Cantons de Berne et du Jura avaient pris toutes les dispositions possibles pour que les intérêts des collaborateurs soient préservés. /gtr